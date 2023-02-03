«Кто вам сказал, что я одна»: Анна Семенович проговорилась о своей личной жизни

Анна Семенович всегда была откровенна с публикой. В своей социальной сети девушка ведет активный диалог с подписчиками и отвечает даже на самые каверзные вопросы. На этот раз фолловеры вторглись в личную жизнь певицы и указали на ее одиночество. Артистке нашлось, что ответить публике.

Фолловеры посчитали: если Семенович не найдет себе мужчину, то в скором времени сойдет с ума. Анна поспешила им возразить и обвинила критиков в отсутствии такта. Кроме того, девушка намекнула на то, что с ее личной жизнью все в порядке.

«Кто вам сказал, что я одна? Мне интересно, все за меня что-то решают. Срочно нужно выйти замуж, срочно нужно родить ребенка. А вы знаете, что это некультурно лезть в личную жизнь человека. Не у всех есть желание рожать по 20 детей», — высказалась знаменитость.

Ранее Анна Семенович перестала скрывать проблемы и рассказала о плохом самочувствии. Подробности читайте в этой статье.