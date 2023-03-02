«Найдет призвание»: какое будущее пророчат коллеги госпитализированному Костомарову

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор все близкие и родные люди не прекращают молитв за его здоровье. По информации СМИ, в упорной борьбе с недугом фигурист уже потерял конечности и перенес инсульт. Ежедневно о судьбе мужчины выходит множество публикаций, и понять, что в таком потоке информации является правдой — тяжело. Супруга Костомарова предпочитает отмалчиваться и никак не реагировать на слухи о возлюбленном, зато коллеги Романа охотно комментируют ситуацию. Сегодня в эфире телеканала «Россия 1» Анна Семенович высказалась о судьбе Олимпийского чемпиона.

Мало кто знает, что в далеком прошлом Анна была фигуристкой и в паре с Костомаровым выиграла серебро чемпионата России в 1999-м году. Знаменитость призналась: она знакома с Романом с самого детства, вот почему невозможно остаться равнодушной к его трагедии.

«Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек, сильный духом и душой», — высказалась Семенович.

Также Анна поспешила пожелать экс-партнеру здоровья. Артистка уверена: Костомаров сможет преодолеть недуг, и тогда у него настанет светлое будущее.

«Главное — ему здоровья, побороть эту болезнь и выйти из больницы. Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», — резюмировала Анна.

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