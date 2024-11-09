«Ты лучший»: Валерий Леонтьев впервые за долгое время выступил на сцене в Москве
© Lomohov Anatoly / East News
Певец Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры, вернулся в Россию и впервые за долгое время появился на сцене. 75-летний артист выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Об этом пишет NEWS.ru и публикует кадры с концерта.
Уже долгое время Валерий Леонтьев живет в США, но недавно певец прилетел в Россию, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия Игоря Крутого. Музыкант исполнил песню «Занавес». Появление артиста на сцене вызвало фурор, зрители с восторгом встретили его, выкрикивая: «Валера, ты лучший» и «Мы любим тебя!» После выступления гости стали нести к сцене цветы, чем смутили певца — он подумал, что букеты предназначаются виновнику торжества.
Также мероприятие посетил певец Леонид Агутин заявил, что прекрасно относится к возвращению Валерия Леонтьева на сцену. Артист назвал появление коллеги на российской эстраде «фирмачем».
«С кем-то мы обсуждали недавно, как круто было… «Дельтаплан», первое появление Валерия Яковлевича. <…> Когда он появился, это было очень круто, так не делал вообще никто, даже приблизительно. Это был фирмач», — отметил Леонид Агутин.
Ранее сообщалось о том, что певец Роман Архипов назвал возвращение Леонтьева на сцену мужественным поступком.