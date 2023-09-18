«Полная гармония»: Анастасия Волочкова объявила о новых отношениях

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее сердце принадлежит одному мужчине. Она отметила, что очень дорожит этими отношениями, однако имя нового возлюбленного оставила в тайне. Об этом сообщает News.ru.

Волочкова уточнила, что они с молодым человеком вместе уже давно. При этом, по словам артистки, она подпустит к себе только такого мужчину, который по силе духа, умению противостоять всем препятствиям, чести, смелости, влиянию и достатку будет превосходить ее в несколько раз.

«Когда ты любишь человека, когда тебе всегда есть, с кем поделиться любой деталью своей жизни, любой мыслью, эмоцией... Когда ты понимаешь человека без слов, когда это полная гармония... Я только такие отношения приемлю в своей жизни», – пояснила балерина.

Кроме того, Анастасия вспомнила, как танцовщиц Большого театра заставляли заниматься сексом с «толстопузыми мужиками». Девушки не раз жаловались ей на руководство художественного учреждения, но отказывались идти в суд и публично заявлять о проблеме.

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