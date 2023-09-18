Боится за детей: Александра Стриженова сообщила о смертельном заболевании

Внучка знаменитого актера Олега Стриженова стала мамой в шестой раз. Однако врачи обнаружили у новорожденной два заболевания, и теперь женщине приходиться водить девочку по врачам. В микроблоге Стриженова рассказала о диагнозах ребенка.

Александра активно делится подробностями о личной жизни и взрослении детей с подписчиками в соцсетях. По ее словам, при рождении у младшей дочери обнаружили желтушку, но малышка выздоровела. А недавно ребенку диагностировали кривошею, из-за чего девочке понадобился массажист.

При этом сама Стриженова старается держать себя в руках, несмотря на болезнь малышки, поскольку она убеждена, что есть люди, которым намного хуже. Уже долгое время она сотрудничает с благотворительным фондом, который занимается поддержкой родителей с тяжелобольными детьми.

«Как страшно жить... Обычный синяк может оказаться раком... Жить страшно, правда. Искренне говорю – тяжело. Не от проблем насущных, работы, сумасшедших графиков детей, а от того, что болеют дети», – прокомментировала Александра Стриженова.

Она добавила, что в октябре начнет проходить полные обследования вместе с детьми.

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