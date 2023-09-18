«Загоняет с толстопузыми мужиками»: Волочкова раскрыла, о чем молчат балерины Большого театра

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что танцовщиц из Большого театра заставляли заниматься сексом с «толстопузыми» мужчинами. Об этом сообщает News.ru.

В случае отказа от интима балерин могли лишить карьеры. По словам Волочковой, девушки часто жаловались ей на руководство театра и просили о помощи.

«Они мне звонили, говорили: «Насть, ты можешь нам помочь? Нас везут на какие-то тусовки под видом концерта Большого театра, в странах Европы замки снимают. И администратор по списку нас загоняет с какими-то там толстожопыми, толстопузыми мужиками», – прокомментировала знаменитость.

В таких случаях Анастасия сразу интересовалась у коллег, готовы ли они пойти в суд и публично рассказать об этой проблеме, на что танцовщицы отвечали отрицательно. При этом Волочкова отметила, что еще в самом начале своего пути тоже могла столкнуться с харассментом, однако она вовремя отстояла личные границы.

Ранее мы писали, что у Анастасии Волочковой появился новый ухажер. Девушка активно выкладывает в Сеть фотографии с шикарными букетами от возлюбленного, а на одном из снимков даже можно разглядеть черты молодого человека.