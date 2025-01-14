«Полная ерунда»: Анастасия Волочкова раскритиковала крылатое выражение Пушкина

Российская балерина Анастасия Волочкова выступила с критикой известного выражения поэта Александра Пушкина о женщинах. Ее слова приводит NEWS.ru.

По мнению танцовщицы, необходимо успеть сказать любимому человеку добрые слова, без каких-либо психологических игр, манипуляций и притворства.

«Есть такая поговорка: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это все полная ерунда. Я считаю, если ты любишь человека, если он тебе симпатичен, нужно успеть сказать добрые слова, написать самые приятные сообщения, сделать самые добрые поступки по отношению к мужчине», - поделилась знаменитость.

Волочкова добавила, что в жизни каждого человека может наступить такой момент, «когда писать будет уже некому или просто не захочется».

Ранее Анастасия Волочкова пожалела богатых людей и объяснила, почему им тяжело живется.

Также Анастасия Волочкова раскрыла, были ли у нее романы с женатыми мужчинами.