Анастасия Волочкова пожалела богатых людей и объяснила, почему им тяжело живется

Балерина Анастасия Волочкова пожалела богатых людей. По ее мнению, они часто бывают несчастны и одиноки.

«Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, находятся в такой бездне духовной. И нуждаются именно в человеческом внимании», - сказала экс-прима Большого театра в беседе с NEWS.ru.

Она также выразила уверенность, что богатым мужчинам сложно найти женщину, которая будет с ними по любви, а не из-за финансовой составляющей.

Ранее 48-летняя Анастасия Волочкова заявила, что никогда не встречалась с женатыми, а в отношениях любит быть «единственной и неповторимой». Балерина считает, что по этой причине не могла бы составить партию миллиардеру Сулейману Керимову.