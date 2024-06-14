Полина Гагарина заявила, что отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым. Об этом сообщает The Voice.

В 2020 году Гагарина и Лазарев записали фит, который так и не вышел. По словам певицы, они с Сергеем должны были исполнять «Небо в глазах». Однако артисты передумали и решили, что должны выступить с другим треком, правда, с каким именно, они до сих пор не могут определиться.

«Потом всё-таки решили, что будет другая пеня. Собственно, мы до сих пор ее ищем. Наверное, как-то волею судеб получилось, что ей надо было быть сольной. «Небо в глазах» уже обрела свою историю, в том числе и в плане шоу. Она ассоциируется теперь с детьми, которых я вывожу на сцену», — высказалась артистка.

Полина отметила, что на данный момент занимается подготовкой к сольному концерту в «Лужниках».

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