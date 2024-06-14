Экс-техника «Би-2» Тараса могут посадить в тюрьму Турции за сон на чужом диване

Экс-техника «Би-2» Вову Тараса могут посадить в тюрьму Турции за сон на чужом диване. Тарас рассказал о проблемах с законом в соцсети.

Бывший техник групп «Би-2» и «Тараканы» сообщил, что его могут посадить в тюрьму на 8 лет. Мужчина по ошибке зашел в чужой дом и заснул на диване. Хозяева обвинили Вову в краже золота. По словам Тараса, он не причастен к пропаже украшений.

«Я в буквальном смысле «вошел не в ту дверь», когда это еще не было мейнстримом. Не понял, что нахожусь не у друга, а в чужом доме. Судебное разбирательство идет уже почти год. С первого же дня мне запрещен выезд из Турции. Я потерял работу, так как она связана с концертами и поездками», — высказался Вова.

Бывший техник заявил, что суд вынес ему обвинительный приговор при отсутствии мотива и улик. На данный момент Вова находится на свободе, так как подал апелляцию в Верховный суд Измира. Его адвокат считает, что шансов на победу в деле нет. Теперь Тарас ищет средства на нового правозащитника.

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