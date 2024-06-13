«Не позорься»: Полина Гагарина обратилась к бывшему мужу Дмитрию Исхакову

Певица Полина Гагарина приняла участие в шоу «Контакты», по правилам которого надо отвечать на вопросы при помощи людей из личной телефонной книжки. Исполнительница хита «Драмы больше нет» решила довериться бывшему мужу, фотографу Дмитрию Исхакову и попросила его решить математическую задачу.

Гагарина была уверена, что экс-возлюбленный сможет дать правильный ответ, но ошиблась. Исхаков сразу заявил, что решения не знает.

«Ну подумай, не позорься», — обратилась Полина к бывшему мужу.

В ответ он в шутку заявил, что ради телепередачи готов опозориться.

Кроме того, в контактах певицы ведущий обнаружил номера телефонов Джигана и Никиты Джигурды. При этом исполнительница поспешила заявить, что не знакома с ними. Полина предположила, что с этими артистами мог общаться барабанщик Борис Ионов, с которым у нее был непродолжительный роман.

«Я вам клянусь, я не знаю Джигурду. Я не знакома с ним. Обалдеть», — сказала Гагарина.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о грядущем концерте Полины Гагариной в «Лужниках». По его словам, исполнительнице вряд ли удастся заработать на предстоящем мероприятии.