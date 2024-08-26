«Пышные праздники неуместны»: беременная жена Курбана Омарова раскрыла, как прошло его 44-летие

Накануне супруга бизнесмена Курбана Омарова, 23-летняя Валерия, объявила о своей беременности. Девушка сообщила новость по случаю дня рождения мужа. В личном блоге избранница экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной рассказала, как они с супругом отметили его 44-летие.

25 августа Курбан Омаров отмечал день рождения — ему исполнилось 44 года. Жена бизнесмена публично обратилась к нему и заявила, что он скоро станет отцом. Теперь Валерия Омарова поделилась в соцсети кадрами с семейного праздника и рассказала, как все прошло.

Предприниматель собрал близких в одном из ресторанов по случаю дня рождения. На торжестве присутствовал также его 16-летний сын Омар. На опубликованном видео Курбан Омаров предстал в строгом классическом костюме, а его супруга Валерия была в красном вечернем платье в пол.

«Вчера мы с мужем отметили его день рождения скромно, в тесном кругу близких людей. В наше время пышные праздники неуместны, и мы чувствуем это особенно остро. Сейчас важно быть рядом с теми, кто дорог, поддерживать друг друга и ценить каждый момент», — написала избранница бизнесмена.

Валерия Омарова также поблагодарила всех за «теплые слова и искренние пожелания». Жена Курбана Омарова пожелала людям доброты и единства «в такие непростые времена».

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан и Валерия Омаровы поженились. В отличие от девушки, для бизнесмена этот брак стал третьим. Первой супругой предпринимателя стала Алла Воденко, в браке с которой у него родился сын Омар. В 2015 году он женился во второй раз на Ксении Бородиной. У экс-супругов есть 8-летняя дочь Теона. Пара развелась в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что Курбан Омаров выбрал опасное место для свадебного путешествия.