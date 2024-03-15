Полина Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая

Известная певица Полина Гагарина споет на матче между футбольными сборными России и Парагвая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве. Артистка выступит с номером открытия и исполнит песню «Миллион голосов», с которой в 2015 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

В отделе маркетинговых коммуникаций РФС отметили, что на игре также выступят группы NLO и «Земляне», певица MIA Boyka. Сам матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина.

Напомним, в начале марта Полина Гагарина объявила о приостановке концертной деятельности. Исполнительница призналась, что устала и хочет отдохнуть. Она подчеркнула, что предстоящий сольный концерт в «Лужниках» станет последним.

Позднее продюсер Павел Рудченко раскрыл творческие планы Гагариной.