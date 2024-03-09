36-летняя Полина Гагарина объявила о приостановке концертной деятельности

Певица Полина Гагарина после выступления в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге объявила о приостановке концертной деятельности. При этом артистке удалось собрать в одном зале 15 тысяч зрителей.

36-летняя Гагарина призналась, что устала и хочет отдохнуть. Она подчеркнула, что предстоящий сольный концерт в «Лужниках» станет последним.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», - приводит слова Гагариной StarHit.

Сейчас артистка занята на шоу «Голос», где она занимает кресло наставника.

Ранее мы писали, что Полина Гагарина не будет исполнять гимн России перед матчем сборной России и Сербии на стадионе «Динамо». Сначала артистка приняла предложение, но из-за корпоратива в этот день вынуждена была отказаться.