«Переживает трансформацию»: продюсер Рудченко раскрыл творческие планы Гагариной

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о планах певицы Полины Гагариной после творческой паузы. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Рудченко, исполнительнице нет смысла уходить со сцены прямо сейчас, поскольку каждое ее выступление проходит с аншлагом. Продюсер допустил, что в ближайшее время Гагарина начнет выступать для более взрослой аудитории.

«Гагарина переживает определенную трансформацию, переход на другой репертуар, может быть, переосмысливает свое творчество. Вполне возможно, она видит свою измененную музыкальную позицию, что будет выступать для более взрослой аудитории», — заявил Рудченко.

Музыкальный критик также уточнил, что артистка во время творческой паузы запишет новый альбом или подготовит совместные песни с коллегами по сцене.

На прошлой неделе Полина Гагарина объявила о приостановке концертной деятельности. Знаменитость призналась, что устала и хочет отдохнуть. Она добавила, что предстоящий сольный концерт в «Лужниках» станет последним.

Также Гагарина назвала причину чрезмерной худобы.