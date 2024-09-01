Полина Гагарина получила звание народной артистки Башкортостана. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Полина Гагарина удостоилась звания народной артистки Башкортостана. Знаменитость выложила ролик, на котором глава республики Радий Хабиров награждает ее почетным званием. Гагарина рассказала, что в тот вечер выступила на концерте, приуроченном к 450-летию Уфы.

«Своим выступлением я не только хотела подарить вам свою любовь, но и также оказать финансовую поддержку пострадавшим в Курской области», — заявила она.

Напомним, Полина Гагарина представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2015 году. Тогда она заняла второе место.

Ранее мы писали о том, что в Иркутске перенесли концерт певицы Полины Гагариной на весну 2025 года. Причины переноса мероприятия не сообщили.

Мы также рассказывали о том, что 16-летний сын Полины Гагариной теперь работает на нее. Андрей Кислов написал для звездной матери песню.