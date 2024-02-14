Сын Гагариной рассекретил отношения с молодой певицей: была в команде матери

Сын певицы Полины Гагариной перестал скрывать отношения с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. Об этом сообщает Voice и публикует кадры с молодыми людьми.

Влюбленные посетили премьеру фильма «Лед 3», где демонстрировали свою близость, крепко держась за руки и заигрывая друг с другом.

В прессе осенью прошлого года уже появлялись слухи о романе между 16-летним сыном Полины Гагариной и 20-летней Викторией Соломахиной. Девушка стала широко известной после победы в одиннадцатом сезоне «Голоса», где она была в команде Гагариной. Тогда Андрей и Виктория вместе появились на светском мероприятии.

Несмотря на эти слухи, бывшая подопечная известной певицы никогда не комментировала возможные отношения с ее сыном. Публика предполагала, что их связывают рабочие или дружеские отношения, учитывая активное участие Андрея в музыкальной сфере и помощь Виктории в создании аранжировок для ее выступлений на «Голосе».

Однако сегодня стало известно, что между Кисловым и Соломахиной есть нечто большее, чем просто дружба и работа. Журналисты запечатлели момент, когда они посетили закрытый показ фильма. Во время мероприятия Виктория позировала фотографам на красной дорожке, в то время как Андрей ждал ее в стороне. Позднее они вместе направились в зал, держась за руки. Андрей взял для Виктории попкорн и напитки, и по дороге на второй этаж они пофлиртовали.

Напомним, что Андрей родился в первом браке Полины Гагариной с актером Петром Кисловым. Они развелись в 2010 году после трех лет совместной жизни, однако остались в дружеских отношениях ради сына. После этого Полина встретила свою следующую любовь в лице Дмитрия Исхакова, с которым они поженились в 2014 году. Однако их брак также закончился разводом в 2020 году.

Ранее мы писали о том, что экс-супруг Полины Гагариной сфотографировался с ее афишей. Дмитрий Исхаков поделился своими мыслями по этому поводу.