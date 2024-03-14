Полина Гагарина критично высказалась о «Новой Фабрике звезд»

Певица Полина Гагарина заявила, что ее не интересует «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает издание StarHit.

В марте 2024 года телеканал ТНТ перезапустил популярное шоу: на ТВ уже вышли два выпуска, гостями которых стали Ани Лорак, Валерия, Катя Лель. Зрители отметили, что хотели бы увидеть Гагарину в новых выпусках. Однако Полина заявила, что не появится в музыкальном проекте. По словам знаменитости, ее «не интересует ничего», кроме детей и подготовки к сольному концерту.

«Если бы вы хотя бы один день пожили в моем теле и моих мыслях, то поняли бы, что меня не интересует ничего, кроме детей и любимого дела. Я ничего не смотрю и участвовать не буду», — высказалась артистка.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о планах певицы Полины Гагариной после творческой паузы. Он считает, что в ближайшее время Гагарина начнет выступать для более взрослой аудитории. Подробности смотрите в этой новости.

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