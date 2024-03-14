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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 марта 2024, 08:44
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«Спасибо тебе за наше новое чудо»: ставшая мамой во второй раз Марина Кравец вышла на связь из роддома

Резидент Comedy Club Марина Кравец родила вторую дочь.
«Спасибо тебе за наше новое чудо»: ставшая мамой во второй раз Марина Кравец вышла на связь из роддома

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Резидент юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец снова стала мамой. 39-летняя телеведущая родила вторую дочь: ее имя она пока держит в секрете.

Марина опубликовала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) снимок, на котором она держит малютку на руках в больничной койке. Рядом с артисткой стоит ее супруг Аркадий Водахов.

«Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни — это, конечно, счастье! Любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо!», — написала Кравец.

Первой о пополнении в семье узнала старшая дочь супругов. После с рождением малыша пару поздравили поклонники и друзья.

Марина Кравец не рассказывала публично о своей беременности до декабря 2023 года. Свое положение она рассекретила на «Шоу Воли». Изменения в фигуре юмористка скрывала объемными нарядами. Она активно работала до последнего месяца беременности.

У юмористки и ее супруга есть дочь Вероника, которая родилась в 2020 году.

Ранее у юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Подробности читайте здесь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Марина Кравец
материнство
Comedy Club