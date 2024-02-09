Певица Полина Гагарина и ее избранник-танцор открыто продемонстрировали свою любовь. Об этом сообщает StarHit.

После развода с фотографом артистка вновь обрела счастье. На этот раз ее избранником стал танцор Станислав Миков. Пара не любит комментировать свои отношения, зато она открыто демонстрирует чувства.

На этот раз в Сети появилось видео с репетиции концерта, во время которой танцор романтично взял на руки певицу. По информации источника, со стороны это выглядело очень трогательно.

Напомним, что Полина и Станислав начали встречаться, когда мужчина еще состоял в браке. Тогда его экс-избранница отказалась комментировать ситуацию.

Ранее певица Полина Гагарина приняла решение анонсировать новое грандиозное шоу. Подробности смотрите в этой статье.

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