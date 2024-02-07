«Это не концерт, где девочка просто с микрофоном вышла»: Полина Гагарина анонсировала новое грандиозное шоу

Певица Полина Гагарина поделилась с журналистами ТАСС музыкальными планами, а также анонсировала новое шоу. По словам знаменитости, это должно будет стать чем-то грандиозным по сравнению с другими проектами.

В настоящий момент артистка продолжает свой гастрольный тур. Однако скоро он уже подойдет к концу и Гагрина займется одним масштабным проектом — шоу в Лужниках, которое состоится 29 июня.

Чтобы погрузиться в атмосферу происходящего, Полина намерена принимать активное участие в репетициях. В рамках грандиозного шоу исполнительница планирует представить поклонникам несколько новых песен, а также приятно удивить их нетривиальной подачей уже имеющихся композиций.

«Хочу, чтобы шоу в Лужниках произвело эффект одного большого, грандиозного действия, которого до этого не было. Прежде были просто концерты. А это не концерт Полины Гагариной, где просто девочка с микрофоном вышла, а это целое полотно, на которое надо будет смотреть», — рассказала звезда.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Исхаков скучает по бывшей жене Полине Гагариной. Он сфотографировался с портретом экс-супруги.