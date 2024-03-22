Полина Диброва вспомнила о расставании с телеведущим и его женитьбе на другой. Супруга Дмитрия поделилась откровением в эфире шоу «Эра Венеры».

Полина и Дмитрий Дибровы считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Как выяснилось, в прошлом пара пережила тяжелый период расставания.

«Он потом женился, потом мы сошлись. В тот момент, когда мы опять сошлись, об этом никто не знал, кроме двух моих подруг», — рассказала Полина.

Будучи в браке, Дмитрий осознал, что не может без Полины. Тогда знаменитости встретились и решили, что телеведущему нужно разводиться. После этого их отношения развивались стремительно: Дибров забрал возлюбленную из дома родителей и сыграл с ней свадьбу. На сегодняшний день супруги воспитывают троих сыновей.

«У меня вообще не было времени на размышления. Близкие, конечно, удивились, но моя сумка была готова. С того момента в родительском доме я больше не ночевала», — высказалась Полина.

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