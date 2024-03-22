«Не берегла себя»: недавно родившую Костенко госпитализировали

Недавно родившую модель Анастасию Костенко увезли в больницу. Супруга Дмитрия Тарасова пожаловалась на здоровье в соцсети.

В личном блоге Анастасии появилось фото из больницы. На нем модель запечатлена с катетером на руке. Костенко не стала называть диагноз. Вместо этого она сообщила, что оказалась под капельницей, так как «не берегла себя».

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», — пожаловалась модель.

По словам Костенко, она находится в больнице, в которой недавно родила сына. Анастасия считает, что в учреждении с особым вниманием относятся к пациентам.

Отметим, что футболист никак не комментировал госпитализацию супруги. В его профиле появились кадры, на которых он смотрит товарищеских матч сборных России и Сербии в компании дочки.

Ранее Анастасия Костенко в день рождения Тарасова заявила о готовности рожать без перерыва. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что СК завершил следствие по делу Елены и Алексея Блиновских и расширил обвинения.