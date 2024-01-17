Жена ведущего Дмитрия Диброва решила показать, как она выглядела до похудения, об этом сообщает Газета.Ru.

Полина Диброва поделилась в личном блоге фотографиями преображения — она почти восемь лет занимается похудением. Супруга телеведущего призналась, что основной период избавления от лишнего веса начался в 2021 году — после того, как она регулярно начала ходить в зал.

«Неужели это я на фото? Я в постоянной борьбе с весом с 2016 года, когда произошел системный сбой моих настроек. Были подключены массажи, аппаратные процедуры и, конечно, регулярные тренировки. Три раза в неделю в 8 утра я в зале, потому что очень хорошо помню, как было до», — рассказала она.