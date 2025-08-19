Полина Диброва призвала перестать распускать сплетни после скандала с изменой. Модель обратилась к подписчикам в соцсети.

Полина Диброва угодила в скандал. По данным СМИ, модель изменила телеведущему с мужем близкой подруги. Диброва обещала прокомментировать новости 10 августа, но так и не сдержала слово. Вместо этого она с сыновьями уехала в Ростов-на-Дону и опубликовала пост с семейного отдыха, под которым столкнулась с критикой.

«Сплошной спектакль. Холоднокровие и лицемерие. А какое старое казачье слово, означающее гулящую женщину с семейным мужчиной?» — написали россияне.

В ответ на критику Диброва употребила слово из казачьего диалекта со значением «сплетничать» и призвала этого не делать.

«Я уехала, а мое сердце здесь. Ребят, спасибо за теплые слова. Остальные — хорош сплетничать», — высказалась модель.

