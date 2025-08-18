36-летняя модель Полина Диброва преобразилась после критики недоброжелателей. Знаменитость ответила на хейт в личном блоге.

Полина Диброва вместе с сыновьями уехала в Ростов-на-Дону. Модель рассказывала об отдыхе и выходила на связь с подписчиками без макияжа, из-за чего столкнулась с критикой. Как оказалось, Диброва решила прислушаться к пользователям Сети и засняла себя для нового видео с накрашенными ресницами и губами.

«Кто вчера злостно комментировал мой внешний вид – накрасилась, друзья. Не знаю, сгожусь ли я вам сегодня. Если уже и так не получается – ну, сорян, родилась такой», —заявила Полина.

Также Диброва упрекнула фолловеров. По мнению модели, хейтеры оставляют едкие комментарии, живя несчастливую жизнь.

«Не люблю сравнивать и никогда не занимаюсь подобным. Эта пакость засоряет пространство», — резюмировала знаменитость.

Напомним, семья Полины угодила в скандал. По данным СМИ, модель разводится с Дмитрием Дибровым из-за измены с мужем подруги.

Ранее Полина Диброва снялась с детьми и записала видео с приветом мужу после скандала. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Дмитрия Диброва живет с любовником в особняке рядом с мужем.