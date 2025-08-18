«Роман и Полина будут жить в другом месте»: раскрыты планы жены Дмитрия Диброва с любовником на будущее

Оскандалившаяся Полина Диброва живет с любовником на Рублевке неподалеку от обманутого мужа. Однако в будущем пара планирует жить в новом особняке, который заранее купил Роман Товстик. Об этом Kp.ru рассказали в окружении «любовников».

Недавно Катя Гордон, представляющая интересы жены любовника Полины Дибровой, заявила, что Роман Товстик еще весной приобрел виллу в Лапино стоимостью 141 млн рублей, где в настоящее время проживает с моделью. Более того, особняк находится в том же районе, что и дом Дмитрия Диброва. Однако выяснилось, что эта информация не совсем соответствует действительности.

Так, в окружении пары раскрыли: бизнесмен действительно приобрел дом, но они планируют переехать туда в будущем. Сейчас же Полина Диброва и Роман Товстик якобы живут в особняке на Рублевке рядом с телеведущим.

«Роман Товстик действительно купил дом на будущее в новом коттеджном поселке, но он пока еще не сдан. Сейчас они вместе с Полиной проживают на Рублевке в особняке по соседству с виллой Дмитрия Диброва, практически через забор. Этот дом им сдала общая знакомая несколько месяцев назад. Туда же приходят дети Полины на обед. Потом возвращаются к себе. Там все рядом. Но в будущем Роман и Полина планируют жить в другом месте», — рассказали источники.

Напомним, грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Сообщается, что супруги решили разойтись из-за измены 36-летней модели. Как оказалось, предполагаемый любовник Полины Дибровой является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Полину Диброву уличили в обмане после вопроса о предстоящем разводе.