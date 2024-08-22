Полицейские задержали сына продюсера Виктора Цоя за пьяную езду: был лишен прав

Полиция задержала сына продюсера Виктора Цоя за пьяную езду. Наследник Юрия Айзеншписа ранее уже был лишен прав. Подробности инцидента сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в среду, 21 августа утром на улице Усиевича. 31-летний сын Айзеншписа находился за рулем своего автомобиля и был остановлен сотрудниками патрульной службы. Отмечается, что мужчина выглядел нетрезвым, но ответил отказом на медосвидетельствование. Тогда его задержали по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее наследник был судим за хранение запрещенных веществ, а год назад его еще и лишили прав.

Напомним, что известный продюсер Юрий Айзеншпис сотрудничал с солистом группы «Кино» Виктором Цоем и даже считался его творческим «отцом».

Ранее мы писали о том, что полицейские задержали женщину, которая забрала у обманутой Ларисы Долиной деньги. Женщине 53 года, она работала тренером.

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