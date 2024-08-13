Полицейские задержали женщину, которая забрала у обманутой Ларисы Долиной деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появилась информация о задержании женщины-курьера, которая забрала у Ларисы Долиной деньги для мошенников. Сейчас следователи с ней беседуют. По данным журналистов, женщине 53 года, она работала тренером. Задержание произошло еще 6 августа в Балашихе.

СМИ сообщают, что певицу обманули по стандартной схеме — попросив перевести деньги, вырученные с продажи квартиры в Москве на специальный «безопасный» счет. Часть Долина перевела онлайн, а еще часть отдала наличными. Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей, рассказали журналисты.

Ранее в эксклюзивном комментарии «Страстям» адвокат Сергей Жорин сообщил, что Лариса Долина может остаться без денег и квартиры. Подробнее читайте по ссылке.