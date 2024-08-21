«Подтягиваюсь по 70 раз»: 57-летний Киркоров дал потрогать бицепс журналистам
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57-летний певец Филипп Киркоров несколько недель находится в Сочи на съемках фильма. Артист уделил внимание прессе и даже дал потрогать бицепс журналистам.
Подробности сообщает Kp.ru.
Артист рассказал, что подтягивается в Сочи на деревьях по 70 раз.
«Там очень удобно сразу повисеть, подтянуться. Раз 70 подтягиваюсь», - сообщил певец.
Затем Киркоров снял куртку и остался в рубашке с длинным рукавом. Он дал потрогать бицепс журналистам и восхитил присутствующих.
«Да вы железный человек, Филипп», - поделилась эмоциями одна из дам.
Певец рассказал, что съемки в Сочи идут с утра до вечера. Затем он учит текст на следующий день. Утром певец обязательно посещает спортзал: на это уходит три часа.
По признанию артиста, раньше он не был в горах Сочи: впервые певец обратил внимание на реки, водопады, поляны. Обычно после выступлений Киркоров сразу уезжал, кроме гостиницы и концертного зала ничего не видел.
В июле певец оказался в эпицентре урагана в Сочи. Съемочная группа застряла в каньоне – бурная река смыла локацию за семь минут.