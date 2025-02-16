Полицейские намерены проверить 12-летнего рэпера Молодого Владимира из-за мата. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне в клубе Milo Нижнего Новгорода прошло выступление рэпера Молодого Владимира. 12-летний Владимир Ананьев, выступающий под этим псевдонимом, исполнил несколько своих песен, в тексте которых был мат.

Однако местным активистам выступление школьника не понравилось — они попросили проверить, как 12-летний рэпер смог выступить на мероприятии с возрастным цензом 18+. Как сообщили журналисты, полицейские заинтересовались выступлением артиста.

Молодой Владимир начал свою карьеру в 2024 году.

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