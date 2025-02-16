«Время фриков прошло»: Яна Поплавская поддержала массовую отмену концертов Лолиты

Яна Поплавская поддержала общественников, поспособствовавших массовой отмене концертов Лолиты Милявской по России. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала певицу «врагом» и заявила, что «время фриков прошло».

Актриса рассказала, как встретилась с «ребятами из Русской общины» на съезде «Сретение» 14 февраля. Яна Поплавская заявила, что «именно их нужно благодарить» за отмену концертов Лолиты в российских городах.

«Потому что им благодарны люди, которым нельзя замазать глаза и убедить, что черное — это белое. Люди не желают видеть это на сцене и на телевидении, но только Русская община отозвалась и помогла сделать то, о чем они просят», — отметила артистка.

По мнению Яны Поплавской, «время фриков прошло, пришло время настоящей русской культуры». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» также не оценила иронию журналиста Сергея Мардана в отношении «отмены» Лолиты.

«Странно, что Сергей Мардан так переживает за отмену пусть и не очень страшного, но внутреннего врага — Лолиты. Она сама добилась того, что в результате получила, долго испытывала терпение людей. Нужно уважать их мнение», — высказалась Яна Поплавская.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России. Размышляя об этом, Яна Поплавская вспомнила, как артистка в интервью Сергею Мардану негативно высказывалась в адрес россиян. Кроме того, актриса обратила внимание на скандальное поведение Лолиты на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась на концертах, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках».

Ранее сообщалось о том, что Лолита объявила о еще одном сорванном концерте в Волгограде после жалоб общественников. Артистка обратилась к активистам и заявила, что они «из посредственной певички делают легенду путем травли».