«Из посредственной певички ртом делаете легенду»: Лолита объявила о еще одном сорванном концерте

Лолита рассказала, что после жалоб общественников отменила концерт в Волгограде. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Запланированный на 5 марта концерт Лолиты в Волгограде пришлось отменить. Певица рассказала, что ей прислали письмо, в котором попросили разрешения сразу от нескольких ведомств.

«Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна обойти ФСБ, полицию, Минкульт Волгограда. И у всех спросить разрешение на проведение концерта. А если до 23 февраля я не получу эти разрешения, концерт будет отменен», — рассказала она.

Лолита добавила, что не сможет в срок получить некие документы, которые требовались в письме, поэтому концерт отменен. Попутно она обратилась к активистам, которые жаловались на ее выступления.

«Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вы из посредственной певички ртом, путем травли, добиваетесь того, чтобы она стала легендой», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова обвинили в срывах концертов Лолиты.