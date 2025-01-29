«Полгода — и погнали»: недавно родившая Хилькевич заговорила о четвертой беременности

38-летняя актриса Анна Хилькевич заявила, что задумалась о четвертой беременности. Анна заговорила о пополнении в семье в соцсети.

В 2024 году Анна стала мамой в третий раз. Посетив врача, актриса узнала, что полностью восстановилась после родов. Более того, гинеколог посоветовал ей не затягивать с четвертой беременностью. Рекомендация врача заставила Хилькевич задуматься про пополнение в семье.

«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвертой не затягивайте. Полгода — и погнали»», — написала знаменитость.

Анна поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей становиться мамой вновь, и получила утвердительный ответ. При этом актриса не уточнила, обсуждала ли она эту тему с мужем.

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