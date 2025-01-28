«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева раскрыла тайны личной жизни

Телеведущая Алена Водонаева откровенно рассказала о личной жизни и материнстве. В беседе с Мариам Тилляевой в «Шортс Шоу» на ее YouTube-канале 42-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что после рождения единственного сына больше не может иметь детей.

В 2009 году Алена Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. Долгое время у пары не получалось завести ребенка, что сильно сказалось на эмоциональном состоянии телеведущей. По словам знаменитости, после третьей неудачной беременности у нее «начинала ехать крыша», поэтому она впервые обратилась к психологу.

«Это было в первом браке. У нас с супругом долго не получалось выносить ребенка. У меня есть сын, ему 14 лет. Это четвертая беременность, с 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога. Я решила свою проблему», — поделилась Алена Водонаева.

Узнав о долгожданной беременности, экс-участница «Дома-2», по ее словам, «накрыла себя хрустальной вазой» и не афишировала свое положение. Спустя год после рождения сына Богдана Алена Водонаева рассталась с мужем, поскольку их отношения стали больше походить на родственные. В 2017 году телеведущая вышла замуж во второй раз за музыканта Алексея Комова. Однако знаменитость быстро поняла, что им с супругом не по пути — они слишком разные.

«У нас разные желания, разные амбиции. Я даже своим подругам не рассказываю такие вещи, которые меня повергали в шок — в быту, в гигиене — не буду говорить, но много в чем. Я сказала Алексею через год – если ничего не изменится, если он не будет нести ответственность, вкладываться в семью, в дом, в быт, в коммунальные платежи хотя бы, то мы расстанемся. Он не поверил, а через полгода я ему сказала, что мы расстаемся», — рассказала телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Алена Водонаева рассказала об отношениях с певцом Олегом Майами.