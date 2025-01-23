«Меня так это задело»: няня сбежала от Анны Хилькевич в первый же день работы

Новая няня ушла из семьи актрисы Анны Хилькевич после первого дня работы. Звезда рассказала в соцсетях, что женщина приняла решение из-за ребенка.

Получившая известность после участия в сериале «Универ» актриса продолжает поиски няни для своих детей. Она жаловалась в личном микроблоге на некоторых сотрудниц и говорила, с какими трудностями столкнулась. На днях она снова поведала о неудачном опыте.

В звездной семье уже есть одна няня, на нее Хилькевич жаловалась, когда та укладывала ребенка с собой спать. Анна была недовольна, что женщина спит вместе с малышкой. Сейчас она ищет еще одну сотрудницу для работы по сменам.

«Как сложно найти адекватного, своего человека», — поделилась актриса в своем Telegram-канале.

Анна заявила, что у них был пробный день с новой няней, но они не могли быть в это время дома, так как у них с мужем были планы. Супруги приобрели дорогие билеты и именно в этот день не могли проконтролировать работу женщины.

«Но так как резюме няни звучало как очень достойное, колоссальный опыт, я подумала: ну, эта женщина справится с вечерним укладыванием малышки», – рассказала звезда.

Артистка отметила, что отдых не удался из-за того, что одна из дочерей сильно плакала. А няня и ее мама, которую звезда позвала на помощь, не могли справиться с наследницей.

«Включаю камеры и вижу… как Оливия орет нечеловеческим воплем, няня суетится, мама тоже. Они бегают из комнаты в комнату, девочки за ними. Короче, дома творился просто дурдом, и все это продолжалось довольно-таки долго», — поделилась Хилькевич.

Новая сотрудница честно призналась Хилькевич, что не сможет у них работать. Анна заявила, что ее обидела причина отказа.

«Я спросила, почему, она ответила, что ребенок слишком беспокойный. Хотя, по мне так Оливия вполне даже адекватная, нежная и понятная малютка. И меня так это задело!» – написала актриса.

Знаменитость добавила, что ей все равно на разговоры про себя, но слышать такие слова о ребенке ей было очень неприятно. Анна призналась, что из-за нервов и стресса не смогла уснуть.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич приняла тяжелое решение в отношении младшей дочери.