Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал о съемках с инвалидностью

Актер Михаил Казаков рассказал о съемках в «Папиных дочках» с инвалидностью. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу START.

Завершились съемки второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Зрители вновь увидят героев, которые им уже полюбились . К своим ролям вернулись Анастасия Сиваева и Михаил Казаков. К слову, Михаил снялся в кино после серьезной травмы. По словам актера, инвалидность не мешала ему на съемочной площадке.

«Сколько лет не снимался, но услышал волшебные слова режиссера: «Мотор, начали!», и понеслось. Я предупредил продюсеров о своих особенностях здоровья, но так вышло, что тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — рассказал Казаков.

Анастасия поддержала Михаила и отметила, что рада была вернуться в проект.

Ранее актер из «Папиных дочек» Казаков заявил, что от него ушла жена из-за инвалидности. Несколько лет назад актер упал с крыши дома и раздробил кости ног. Подробности смотрите в этой новости.

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