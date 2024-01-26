Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал о тяжелом расставании с женой

Актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков заявил, что от него ушла жена из-за инвалидности. Об этом информирует издание Woman.ru.

Михаил Казаков уже давно не снимается в кино. Несколько лет назад актер упал с крыши дома и раздробил кости ног. Полежайкин из «Папиных дочек» был прикован к кровати и носил аппараты Елизарова. По словам артиста, он до сих пор испытывает боль.

«Надеюсь, что скоро смогу нормально передвигаться, но никаких прогнозов. Думаю, еще лет пять мне восстанавливаться точно», — пожаловался Михаил.

Однако инвалидность — далеко не единственная беда Казакова. Узнав о недуге, жена актера ушла от него. Теперь Михаил судится с экс-избранницей из-за финансовых вопросов. Бросив Казакова, женщина потребовала от него алименты в 100 тысяч рублей и оплату ипотеки. Однако артисту удалось «сбить» озвученную сумму.

«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: «Научишься ходить — звони». Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю», — заявил актер.

Ранее жена звезды «Папиных дочек» обвинила его в черном пиаре. Подробности смотрите в этой статье.