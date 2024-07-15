«До сих пор борюсь»: звезда 90-х Шура заявил о звездной болезни

Певец Шура признался, что борется с комплексами и недостатками. При этом у артиста, ставшего популярным в 90-е, есть и звездная болезнь. Обо всем этом он рассказал на фестивале VK FEST.

По словам 49-летнего вокалиста, он не жалеет о том, что у него есть какие-то несовершенства. Он считает, что суть человека заключается в том, чтобы справляться с тем, что в себе не нравится.

«До сих пор борюсь. С комплексами, с недостатками. <...> Хорошо, что у нас есть и комплексы, и недостатки, иначе было бы скучно. Все были бы идеальные и на голову ударенные», - цитирует слова Шуры Kp.ru.

Несмотря на то, что популярность пришла к певцу более 20-ти лет назад, он до сих пор довольно востребован у аудитории. Артист выступает на корпоративах, дает концерты, снимается в телевизионных проектах. Из-за этого у него проявляется звездная болезнь, но в этом он не видит ничего плохого.

Шура подметил, что каждый человек должен знать себе цену. Однако неправильно, когда эта стоимость завышена.

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