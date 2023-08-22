Покраснела от стыда: Утяшева рассказала о неуместной выходке Воли, после которой она сбежала

Ляйсан Утяшева вспомнила о шутке супруга Павла Воли, за которую ей было стыдно, об этом сообщает Газета.Ru. По словам телеведущей, все произошло во время очередного концерта комика.

Воля начал рассказывать «филологические шутки» на тему происхождения названий мужских и женских половых органов. Во время стендапа юморист начал выкрикивать название женского влагалища, чем сильно смутил многих присутствующих.

«И вот он говорит, что у женщины это называет некрасиво. И он это слово выкрикивает раз, наверное, пять», — вспомнила телеведущая.

Одна из женщин повернулась к Утяшевой и решила уточнить, все ли хорошо у супругов с сексуальной жизнью. После этого супруга Павла Воли покраснела и выбежала из зала.

Сам юморист признался, что эту шутку ему помогли придумать коллеги, посчитав такой юмор вполне забавным. Однако это не помогло ему избежать серьезного разговора с супругой после выступления.

«Я потом в гримерке говорю: «Павел, это что такое было?». Потому что на кухне, когда он мне рассказывал этот стендап, слова на «в» не было», — рассказала Утяшева.

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