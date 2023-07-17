«Мне помогает отшельничество»: Елена Темникова объяснила, куда пропала на целый год

Певица Елена Темникова рассказала, что долгое время не появлялась на сцене из-за выгорания. Артистка на год забросила творческую деятельность.

Бывшая солистка популярной группы Serebro призналась, что все это время набиралась энергии. Поклонники переживали, что Елена покончила с творчеством и уехала из России. Но брюнетка рассказала, что просто решила взять паузу.

«Если честно, я хотела, чтобы от меня чуть-чуть отдохнули», – поделилась звезда в беседе с Daily.afisha.ru.

Темникова отметила, что на протяжении 20 лет мелькала на телеэкранах. Она считает, что ее было слишком много. Более того девушка дала понять, что устала от постоянных гастролей и объяснила все «выгоранием». 38-летняя знаменитость уверена, что поступила правильно.

«Мне помогает отшельничество, я заряжаюсь в одиночестве и молчании», — призналась певица.

Артистка рассказала, что весь последний год наблюдала за собой, набиралась сил и энергии, а также «жила счастливую жизнь».

Напомним, что исполнительница счастлива в браке с бизнесменом Дмитрием Сергеевым, от которого восемь лет назад родила дочь Сашу.

Ранее мы писали о том, что певица Елена Темникова покинула группу Serebro из-за поведения Максима Фадеева. Исполнительница призналась, что с самого начала карьеры находилась под тотальным контролем продюсера Максима Фадеева. Он решал за девушку почти все: что ей есть, как одеваться и с кем встречаться. Мужчина объяснял это тем, что у группы есть бешеная популярность и репутация, которую нельзя портить.