Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой 39-летней юмористки Екатерины Варнавы

Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой юмористки Екатерины Варнавы. В Сети обсуждают новые снимки знаменитости.

Екатерина Варнава стала гостьей светского мероприятия в Москве. Для выхода в свет юмористка выбрала бархатное короткое платье на молнии. Наряд Варнавы подчеркнул ее чрезмерную худобу. Поклонники обеспокоены состоянием артистки и призывают Екатерину набрать вес.

«Катя, остановись! Комментарий, скорее всего удалят, но нужно сказать, что вы совсем исхудали. Это перебор», — высказались фолловеры.

Примечательно, что после гневных комментариев Варнава закрыла к ним доступ.

Ранее сообщалось, что юмористка Екатерина Варнава отчаялась устроить личную жизнь после развода с Александром Молочниковым. Подробности читайте в этой новости.

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