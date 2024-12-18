Певица Ольга Бузова после слухов о беременности села на белковую диету. Об этом стало известно из соцсетей.

Ольгу Бузову часто подозревают в беременности — журналисты то и дело публикую фото, на которых заметен округлившийся живот певицы. Однако Бузова поспешила заверить и прессу, и СМИ в том, что она не в положении. Накануне знаменитость призналась, что уже неделю сидит на диете.

«Неделя белка, много-много воды, а потом буду смотреть по весам — и либо продолжать, либо подключать уже другие продукты. Весов у меня дома нет. Но я взвесилась в субботу, было минус два», — рассказала она.

При этом Бузова регулярно публикует сторис из спортивного зала. Певица сейчас занята в съемках фильма и новогодних «Голубых огоньков», так что она старается поддерживать форму.

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