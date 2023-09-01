Поклонники Филиппа Киркорова готовы купить его жир и плоть после операции у Хайдарова

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о необычной просьбе фанатов после операций поп-король Филиппу Киркорову. У врача готовы были купить жир и плоть артиста. О этом сообщает Газета.Ru.

Специалист примет участие в шоу «Кстати», где расскажет о странных просьбах клиентов. Но уже сейчас мужчина раскрыл, что поклонники Киркорова просили хирурга продать кусочек жира или плоти певца. Хайдаров отказался и объяснил, что это неэтично и незаконно.

Тимур также признался, что ему поступают разнообразные и даже странные запросы. Так у него просили эльфийские уши, грудь 10 размера и лисьи глазки. По словам хирурга, в год он проводит около 1000 операций!

Напомним, что пластический хирург оказался в центре скандала с участием певицы Славы и ее коллеги Любови Успенской. Подробности звездного конфликта можно узнать в этой статье.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров публично обратился к Хайдарову после громкого скандала. Не так давно певец перенес очередную пластическую операцию. На этот раз артист сделал себе кубики пресса и вывел из организма лишний жир. Это привело к тому, что сейчас Филипп может похвастаться спортивным, упругим телом. Правда, для того, чтобы килограммы не вернулись, Хайдаров прописал артисту строгую диету, но артист ослушался врача.