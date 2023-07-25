Хирург Тимур Хайдаров выдвинул неожиданную версию недовольства певицы Славы пластикой груди

Пластический хирург Тимур Хайдаров считает, что на недовольную операцией певицу Славу оказали влияние. Напомним, что недавно артистка пожаловалась на результаты пластики груди. Врач прокомментировал ситуацию в беседе с kp.ru.

Хайдаров подчеркнул, что выполнил работу профессионально. Он напомнил о том, что Слава хвасталась результатами хирургического вмешательства и говорила, что довольна попой, животом и руками.

«А вот грудью нет. Странно как-то. Также она попала под влияние некоторых людей», – уверен хирург.

Тимур не стал называть имен и не уточнил, кто именно оказал влияние на артистку. Также он отметил, что на результаты операции влияют многие факторы, в том числе образ жизни пациента, состояние его здоровья и т.д.

«Касаемо швов, мы всегда предупреждаем пациентов, что скорость их заживления зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, возраста, образа жизни, вредных привычек и многого другого», – высказался хирург.

Ранее мы писали о том, как певица Слава осталась недовольна пластикой груди. Исполнительница опубликовала фото груди в обнаженном виде и пожаловалась поклонникам. Еще один пациент Хайдарова поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров вмешался в ситуацию. Он сделал ряд замечаний Славе, после которых она резко ответила ему в личном микроблоге.