Поклонники Аллы Пугачевой потребовали от нее реакции на атаки Израиля на Иран. Россияне обратились к певице в соцсети.

Алла Пугачева со скандалом уехала из России после начала СВО, осудив россиян и обстановку в стране. После отъезда певица какое-то время проживала в Израиле, однако, когда там обострилась политическая обстановка, Пугачева воздержалась от комментариев, что вызвало недовольство в Сети.

«Два дня молчат новые израильтяне. Что вы можете сказать о действиях Израиля? В шоке, наверное, решают, куда податься дальше», — написали подписчики.

Также фолловеры вспомнили слова супруга Пугачевой, который собирался отдать воинский долг, в случае необходимости: «Он на передовой уже?». Однако певица и это оставила без ответа.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева находится на Кипре в одиночестве. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что режиссер Федор Бондарчук прибыл в Москву после эвакуации из Ирана, где снимал фильм «Трудно быть богом» по одноименной повести братьев Стругацких.