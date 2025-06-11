Максим Галкин* с детьми покинул Кипр и оставил Аллу Пугачеву в одиночестве

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) улетел в отпуск с двойняшками Лизой и Гарри. При этом его 76-летняя супруга Алла Пугачева осталась на Кипре в одиночестве.

В личном блоге 48-летний Галкин* опубликовал кадры отдыха с детьми, однако решил не раскрывать, в какой стране находится. Судя по тропическим пейзажам, шоумен проводит время на Сейшелах или в Таиланде.

Лиза и Гарри отпуском с отцом остались довольны, так как в основном он отсутствует дома из-за постоянных гастролей. Дети вместе с Галкиным* купаются в бассейне, ходят на пляж и принимают участие в различных активностях.

Алла Пугачева все реже составляет компанию семье в дальних путешествиях. Известно, что певица плохо переносит жару, поэтому отказывается от поездок в тропические страны. Кроме того, по состоянию здоровья ей якобы запрещены дальние перелеты.

Зимой Галкин* также отдыхал с детьми без Пугачевой на горнолыжном курорте.

Ранее сообщалось, что после переезда из России Алла Пугачева практически перестала появляться на светских мероприятиях. Чтобы не скучать в одиночестве, исполнительница хита «Мадам Брошкина» посетила салон красоты в укороченных рваных джинсах.

*Признан иностранным агентом на территории России