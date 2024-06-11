Покинувший Россию комик сообщил о планах получить другое гражданство

Стендап-комик Виктор Копаница заявил, что собирается получить гражданство Казахстана. Об этом он рассказал в подкасте «Слово комика», опубликованном на YouTube-канале Димы Горлищева.

«Я бы хотел остаться в Казахстане надолго. Настолько надолго, что я одним глазам уже поглядываю в сторону того, что тут вроде через пять лет можно претендовать на гражданство», — поделился юморист.

Комик уточнил, что ему понравилось жить в Казахстане. Копаница также рассказал, что начал учить слова на казахском языке. При этом Копаница отметил, что может уехать из Казахстана, если появится «невероятная возможность».

«Пока здесь и надолго», — заключил он.

Напомним, Виктор Копаница играл в КВН, а также принимал участие в юмористическом телепроекте Comedy Баттл. В 2022 году он вместе с супругой улетел в Киргизию. Позднее он переехал в Казахстан.

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