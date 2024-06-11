«Испытывает меня на прочность»: Дмитрий Колдун в день рождения покинул Беларусь

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как проведет день рождения. Звезда покинул Беларусь и не будет рядом с родными, а проведет праздник на сцене. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

11 июня участнику конкурса «Евровидение» исполняется 39 лет. Артист решил уехать в Волгоград, чтобы провести этот день с поклонниками.

«У меня сольный концерт. Кстати, это не первый день рождения, который я встречаю в этом городе. При этом друзья часто жалуются, что я не отмечаю дни рождения с размахом и никого не приглашаю», – поделился Колдун.

Знаменитость не смог вспомнить, когда устраивал пышный банкет или приглашал много гостей. Именинник предпочитает просто посидеть с родными, но в этот раз и эту идею придется отложить из-за гастролей. Также он вспомнил о самых запоминающихся подарках.

«Например, свое 30-летие я встречал тоже на гастролях. И мало того, что пилот поздравил меня по громкой связи, так еще и бортпроводницы по такому случаю угощали всех желающих игристым или чем покрепче. Вот это была вечеринка!» – рассказал звезда.

Кроме того, исполнитель получил настоящий сюрприз от своего фан-клуба. Они подарили ему полет на спортивном самолете. Певец с пилотом выполняли фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, колокол и бочку. Дмитрий до сих пор вспоминает это «испытание для вестибулярного аппарата».

«Я вот думаю, фан-клуб вечно испытывает меня на прочность или все же хочет избавиться поскорее?» – с улыбкой отметил артист.

Ранее мы писали о том, что актер Максим Виторган обратился к сыну от Ксении Собчак.