«Он просто нужен Первому каналу»: почему Ивана Урганта хотят вернуть на российские экраны

Недавно стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть актера и телеведущего Ивана Урганта на российские экраны. В беседе с «Абзацем» блогер и общественный деятель Вадим Манукян предположил, почему сейчас так активно обсуждается возвращение ведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал.

Накануне на Первом канале вышел новый выпуск КВН. Член жюри Константин Эрнст поинтересовался у юмористов, какие старые программы с новыми ведущими они бы снова хотели увидеть в эфире, на что те предложили «Вечернего Урганта» с прежним ведущим. Зрители поддержали комиков громкими аплодисментами. После этого эпизода в Сети предположили, что таким образом Первый канал выступает за возвращение Ивана Урганта на экраны ТВ.

«Становится очевидно, что Иван Ургант просто нужен Первому каналу. Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги», — заявил Вадим Манукян, добавив, что в случае падения показателей телеведущего могут пригласить в эфир.

Вместе с тем блогер отметил, что зрители вряд ли оценят возвращение в эфир Ивана Урганта, который, как утверждал продюсер Павел Рудченко, «не с народом», поскольку не поддерживает общественную позицию.

«Проблема в том, что зрители не хотят видеть Ивана Урганта в эфире. И это самое главное, на мой взгляд», — подчеркнул общественный деятель.

Вадим Манукян добавил, что это не первый раз, когда руководство Первого канала напоминает о телеведущем. Так, в середине апреля на съемках Высшей лиги КВН ведущий игры Дмитрий Хрусталев поздравил со сцены Ивана Урганта с днем рождения, а Константин Эрнст даже позвонил артисту по громкой связи.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант».

Ранее сообщалось о том, что Иван Ургант не верил в успех своего шоу на Первом канале.